Dan de alta a evacuados de Wuhan hospedados en la base naval de Miramar

(NOTICIAS YA).-

Con dos maletas en mano, Lu Pauwels le regala una sonrisa a esta nueva etapa: una con destino en Chicago lejos del epicentro del Coronavirus o COVID-19.

Pauwels describe a Wuhan como un lugar hermoso y lamenta profundamente el brote de la enfermedad. Agregó que ella y su madre se resguardaron en su departamento en Wuhan por 13 días.

Esta familia es una de las 167 personas que evacuaron el área de wuhan el pasado 5 de febrero y fueron puestas en cuarentena por 14 días en la base naval de Miramar. Hoy llegó el día de empacar, tomar un autobús con rumbo al Aeropuerto Internacional de San Diego y decirle adiós a las mascarillas.

Gin Wang viaja con destino al área de la bahía y dice que durante la cuarentena les revisaban su temperatura diariamente en la mañana y en la tarde.

166 de los 167 concluyeron su cuarentena ya que un pasajero fue diagnosticado con COVID-19. Esa persona permanece internado en el hospital de UC San Diego. una situación que preocupó a los evacuados a bordo del mismo avión.

Sin embargo, Pauwels dice estar agradecida con la cdc por su amabilidad y claridad durante el proceso. Un sentimiento compartido por otros huéspedes en la base de Miramar quienes dejaron cartas para representantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para expresar su emoción por un nuevo futuro.

Aunque muchos contaban los días para que terminara su cuarentena para algunos, su realidad en suelo estadounidense se complica.

Como un joven, quien pidió no ser identificado, que no tiene familia en Estados Unidos y se dirige a Los Ángeles sin un sitio donde alojarse ya que asegura que hoteles no le quieren dar una reservación por haber viajado de china en los últimos 25 días.

La CDC explicó en un comunicado que las personas dadas de alta no son consideradas un peligro para la comunidad aun así algunos viajeros se alejaron de la entrada.

“Con un poquito de nervios aunque ya los dejaron ir porque están seguros de que no tienen el virus de todas maneras uno tiene hijos y quiere tomar todas las precauciones,” explicó Cynthia Panduro, quien se dirigía a Tijuana.

La cuarentena del segundo grupo de evacuados que arribó a la base naval de Miramar concluirá en los próximos días así que la CDC anunció que los darán de alta esta semana.