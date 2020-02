Demanda a hospital de L.A. por la muerte de su esposa durante cesárea

(NOTICIAS YA).-Un hombre demanda a hospital de Los Ángeles por cesaría que le costó la vida a su esposa.

El esposo, Charles Johnson, fue con la madre de sus hijos, Kira Dixon Johnson, al Cedars-Sinai Medical Center para traer a su hijo al mundo. Los médicos les aseguraron que sería una cesárea programada de rutina, pero todo se tornó en una pesadilla, informó el sitio web Daily News.

Johnson sostuvo la mano de una trabajadora médica y le dijo que su esposa no estaba bien: “esta mujer me miró directamente a los ojos y dijo, ‘señor, su esposa no es una prioridad en este momento’. No fue sino hasta las 12.30 a.m. de la mañana siguiente que finalmente tomaron la decisión de llevar a Kira a la cirugía”, reveló Charles según KTLA-TV.

Pero, para ese momento, su abdomen estaba lleno de sangre (3.5 litros) y murió casi tan pronto como la abrieron, lamentó.

Había estado sangrando internamente durante casi 10 horas.

Ahora que su hijo Langston tiene 3 años, Johnson está demandando al hospital, señaló el medio ce noticias.

Por su parte, el hospital no hizo más comentarios que afirmar que “Cedars-Sinai investiga a fondo cualquier situación en la que exista preocupación por la atención médica de un paciente”.

Si bien la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos es la más alta en el mundo desarrollado, la disparidad para las mujeres de color es mucho más marcada, aseguran.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las mujeres negras, indias americanas y nativas de Alaska tienen dos o tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas.

El tributo de Johnson a su esposa, además de mantener viva la memoria de sus hijos, es llamar más la atención sobre el tema.

“Si simplemente puedo hacer algo para asegurarme de poder enviar a otras madres a casa con sus preciosos bebés, entonces todo vale la pena”, expresó el hombre.