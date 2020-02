Proyecto de vivienda abre hoy en San Ysidro

(NOTICIAS YA).- Casa Familiar se complace en anunciar la ceremonia de apertura para el proyecto Living Rooms at the Border que se llevará a cabo a las 10:00 a.m. el 18 de febrero, en 114 West Hall Avenue, San Ysidro.

Será presentado por el honorable Supervisor del Condado de San Diego, Greg Cox, el Dr. Pradeep Khosla, el presidente de Civic San Diego, Carlos Vásquez y la CEO de Casa Familiar, Lisa Cuestas.

Living Rooms at the Border es un proyecto de uso mixto de 13 mil pies cuadrados en el corazón histórico de San Ysidro, una comunidad latina en la ciudad de San Diego, ya que está ubicada a menos de una milla de la frontera México-Estados Unidos.

El proyecto incluye 10 unidades de viviendas asequibles y espacio de expansión para la inmigración de Casa Familiar y para el Programa de Capacitación Juvenil El K-Fe Barista. También restauró la iglesia original de Nuestra Señora del Monte Carmelo, construida en 1927 y lo transformó en El Salón, un espacio de representación de teatro multimedia para expandir programación de arte y cultura fronteriza con asociación con teatro Máscara Mágica.

“Living Rooms at the Border se trata de construir de arte y cultura, viviendas asequibles, capacitación de la fuerza laboral, participación de la comunidad universitaria y los servicios que nuestra comunidad necesita todo en un solo lugar”, dijo la CEO de casa Familiar, Lisa Cuestas. “Es desarrollo comunitario basado en el lugar de San Ysidro y agradecemos a las personas y organizaciones que se asociaron con Casa Familiar e invirtieron en San Ysidro para que suceda”.

Este espacio fue diseñado por Teddy Cruz + Fonna Forman en asociación con el Centro de Justicia Global de UC San Diego. Las salas de estar incorporar una Estación Comunitaria Fronteriza de UC San Diego para involucrar a profesores, estudiantes e instituciones de investigación con la cultura única.