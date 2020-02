RENPONDEN A JANET NAPOLITANO: LA HUELGA CONTINUARÁ EN UCSC

Los asistentes de maestros continuarán con la huelga aun después de que podrían ser despedidos.

Si los más de 200 asistentes no entregan las calificaciones este viernes. Ya no trabajarán para la universidad.

“Pues yo pensé que esta universidad no nos quiere no les importa cómo sobrevivimos aquí”dijo Carlos Humberto Cruz uno de los asistentes de maestro que participa en la huelga.

Los estudiantes de maestros están pidiendo un salario de acuerdo al costo de vida.

La madre de carlos siempre le dijo que obtener una educación era el mejor camino para salir adelante.“Que va a ser la mejor manera de salir de eso de la pobreza.No es la realidad”.

Brenda arjona siente que la universidad los utiliza para hablar de inclusión y diversidad;“pero nosotros somos los que estamos sufriendo más y es hipocresía”.

Dicen que la universidad no cumple la promesa de que tendrán lo suficiente para vivir.

“Vas a tener dinero para estar bien y nunca mencionan de qué va a ser difícil pagar renta no nos dicen nada de eso”, dijo Arjona.

El posible despido masivo preocupa a los profesores.

La maestra Kirsten Silva Gruesz dijo que esto tendrá un impacto terrible en la educación universitaria y de postgrado y las consecuencias serán mucho más graves que las que está causando la huelga.

De acuerdo con ella los los estudiantes no tendrán una educación de calidad y se pondrá en peligro los programas de postgrado e investigación. Añadió que los estudiantes de estudios superior no aplicarán a la universidad si saben que no tendrán lo suficiente para sobrevivir.

Y con el despido pisandoles los talones.

“Si da miedo pensar que no voy a tener un trabajo”, dijo Arjona.

Aun así están convencidos que la huelga que hicieron valió la pena ya que otras universidades están comenzando a tomar acciones.

“Tenemos que pelear con estas personas las jefas que están ganando miles de dólares al año y no les importamos. Tenemos que decir ya basta no?,” dijo Arjona.

Los asistentes de maestros quieren un acuerdo que sea realista y nos los que les han ofrecido hasta el momento.