VIDEO: Hispana denuncia incidente racista en Monte Vista

(NOTICIAS YA).- Como todos los miércoles, María Páez decidió jugar bingo con sus amigas al lugar que siempre frecuenta en Monte Vista, Elks Lodge.

En el lugar del juego todo iba bien, solo que esta vez ella decidió comprar un bingo especial. Haciendo la fila detrás de sus amigas, cuando llegó su turno para pedir un talonario, le pidió al miembro oficial dos juegos.

Ella tenía dos dólares en sus manos y con los dedos indicó lo que quería ya que no habla inglés. El trabajador le respondió.

“Me dijo ‘háblame en inglés” como tres veces, bien enojado. Me dijo ‘háblame en inglés, no me hables en español’”, relató María.

Inmediatamente, ella les pide a sus amigas que la ayuden. De la misma manera ofensiva, él les respondió a todas lo mismo. Lo peor es que no es la primera vez que esto sucede, aunque las anteriores veces no había sido de esta forma.

La situación no se calmaba, así que las amigas de María intervinieron.

“Las otras señoras, las otras personas que estaban en fila estaban oyendo qué estaba pasando y todos empezaron a defender a mi mamá, que lo que estaba haciendo este señor era injusto”, explicó Nadia Yáñez, hija de la afectada.

Los otros miembros decidieron sacar del recinto a Tom Tancula, quien, afirmaba, no era racista pero quería que María no hablara español.

La noche de bingo continuó, aunque María había quedado asustada y sorprendida, con temor; se sentía atacada por racismo.

María quiere regresar a jugar bingo como de costumbre, pero por ahora no se siente cómoda, simplemente porque ella habla español.

Tom Tancula, el miembro agresor que se exaltó contra María, renunció a la organización. Mientras tanto, Monte Vista Elks Lodge les pidió disculpas a María y Nadia; ellas se sienten agradecidas por el gran apoyo de la comunidad.

*Nota de Linda Guerrero