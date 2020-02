Buscan contar a todos dentro del Condado de Doña Ana

(NOTICIAS YA).- Organizaciones de Nuevo Mexico han unido fuerzas para informar a los residentes de comunidades rurales como participar en el censo, buscando así asegurar que todos sean contados.

Las campañas de ‘Mi Familia Cuenta’ y ‘Doña Ana Cuenta’, son parte de una iniciativa de las organizaciones Comunidades de Acción y Fe (CAFe) de Nuevo Mexico, la agencia de Acción Comunitaria de Las Cruces y Comunidades Unidas de Doña Ana.

Dentro de la campaña de información se implementaran promotores que radican y conocen las comunidades rurales del estado, facilitando la presentación de la información necesaria para participar en el Censo 2020.

“Soy madre de cinco hijos y he luchado para obtener servicios en mi comunidad y me he dado cuenta de que nuestra vecindad ha sido ignorada por mucho tiempo por el gobierno y es tiempo de que todos nos apuntemos al censo para ser contados, porque eso nos va a ayudar a nuestra comunidades a tener los recursos necesarios”, dijo Perla Díaz, representante de Doña Ana Comunidades Unidas

Los promotores visitarán viviendas en las comunidades de Vado, Berino, Chamberino, Chaparral, Mesquite, Mesa, San Miguel y las ciudades de Sunland Park y Anthony.

El no llevar un conteo preciso de los poblados tiene consecuencias económicas, ya que por cada persona que no sea contada adecuadamente, genera una perdida de $3,700 dólares, y ademas genera una escasez de representación política.

“Al ser otra vez contados bajo en Nuevo Mexico podemos perder demasiado dinero para nuestras clínicas, para carreteras y también al igual el censo representa, es muy político, podemos perder representación en el congreso y eso sería horrible para Nuevo Mexico ya que solo tenemos tres congresistas”, explicó Johana Bencomo, directora de NM CAFe.

Pero estas organizaciones están conscientes de las dudas y preocupaciones que existen en comunidades marginadas, en particular la desconfianza de que estos datos y formularios sean utilizados en su contra.

“Yo entiendo el miedo, la inseguridad que le tenemos al gobierno federal, esas son razones que importan demasiado y yo las escucho y la realidad es que el censo por ley no pueden usar su información de ninguna otra manera, solo para producir estadísticas y estamos hablando y educando con personas para que sepan exactamente de qué se trata el censo y el poder que tiene para cambiar a nuestras comunidades”, agregó Bencomo.

Tome en cuenta que el primero de abril será el día oficial del Censo 2020, pero las iniciativas de conteo completo iniciarán en marzo y continuarán hasta junio, pero se recomienda que participe temprano en este conteo nacional.