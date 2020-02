Las sabias palabras de un pequeño adoptado tras la muerte de su perra

(NOTICIAS YA).- La muerte de una mascota nunca es fácil para una familia, especialmente cuando hay niños de por medio. Aunque para esta madre de Georgia las sabias y conmovedoras palabras de aliento de su pequeño hijo, la ayudaron tras la pérdida de su amada perrita.

LEE: Dejó a su perro en refugio junto a conmovedora carta y se hace viral

Maria Henry Gay compartió a través de Facebook una fotografía del último día de su perrita Buffy, quien fue diagnosticada con fallo renal avanzado. Tras descubrir la condición de la mascota, la familia decidió que era momento de dejarla ir.

“No podría imaginar dejar a Robbie fuera de esta decisión o no dejarlo ser parte de todo el proceso, así que inmediatamente fui y lo recogí de la escuela. En el camino ahí me dijo que quería ser el que la sostuviera cuando se fuera al cielo”, relató la madre.

Tras la muerte de Buffy la madre le dijo a su hijo lo orgullosa que estaba de él. Además Gay explicó que Robbie fue adoptado del sistema de acogimiento familiar tras sufrir de años de abusos y negligencias.

LEE: Rescatan a perro que comió bolsa de drogas que arrojaron a su patio

“Esto fue lo que él dijo”, escribió Gay sobre la respuesta de Robbie. “Yo sé cómo se siente no ser amado o cuidado, y no quiero que ningún animal mío se sienta de esa forma nunca. Sólo es triste para nosotros cuando se van al cielo. Es un día feliz para ellos. Gracias por estar orgullosa de mi. ¿Estás bien, mamá?”, dijo el pequeño.

La madre explicó que Robbie ama adoptar a perros ancianos, pues se relaciona con ellos debido a que en el sistema de acogimiento familiar los niños más grandes tienen menos probabilidades de ser adoptados. “Si todo lo que ustedes querían hubiese sido un bebé, nunca me hubieran adoptado”, dijo el niño en una ocasión.

“Él también me recordó en muchas ocasiones que no importa por cuánto tiempo tengas algo para la cantidad de amor que tienes por ello”, relató Gay. “Él me dijo: ‘Bueno, tú sólo me has conocido por dos años, pero me amas como si hubiera sido por siempre’”.

LEE: Coors Light quiere darte $ 100 para adoptar un perrito este mes