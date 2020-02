Madre hispana busca desesperadamente a su hijo de 16 años en Maryland

(NOTICIAS YA).- Una madre hispana busca desesperadamente a su hijo de 16 años que desapareció en Maryland hace dos semanas; pues se cree que podría estar en manos de gente peligrosa.

Rosa Hilda Mata, una mujer de origen guatemalteco de Langley Park, indicó que esta no es la primera vez que su hijo Anthony José Roa desaparece. La primera vez el joven fue encontrado por su hermana y sobrina en una parada de autobuses, acompañado de dos hombres.

De acuerdo con Mata, cuando la hermana intentó llevarse a Anthony los sujetos se tornaron violentos con las mujeres y aunque lograron llevarlo a casa, a los dos días en joven desapareció nuevamente.

En esta segunda ocasión han pasado 15 días y la familia aún no tiene idea de su paradero. “‘Te amo mamá’, me dijo. Le dije ‘Vení, ¿no me querés hijo? ¿Entonces por qué te vas? ¿Por qué no me dices con quién te vas?’ y me dijo que no me podía decir”, expresó la madre.

La madre dijo que está por cumplir años y lo único que desea es volver a ver a su hijo sano y salvo. Por su parte la policía indicó que una tienen una investigación abierta en torno a la desaparición, por lo que si tienes información puedes contactar al Departamento de Policía del Condado de Prince George al 301-352-1200.

