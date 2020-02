Vigilia en La Mesa para joven apuñalado defendiendo a sus amigos

(NOTICIAS YA).-

Familiares y amistades le dan el último adiós a Devin Griffiths, un jovencito de 15 años quien murió apuñalado en una fiesta defendiendo a sus amigos. Al menos 100 personas acudieron al encuentro en la Preparatoria Helix ya que ahí estudiaba.

Griffiths es recordado por un acto de amistad puro y heroico.

“Siempre tenía una sonrisa, si tú estabas caminando por los hallways [pasillos] de la escuela siempre estaba feliz con sus amigos,”dijo Carmen Ruiz, compañera de Devin Griffiths.

El pasado 31 de enero a las 10 y media de la noche, Devin Griffiths fue encontrado por las autoridades apuñalado en una casa ubicada en la cuadra 900 de la Calle Maria Way en Chula Vista.

“Fue a una fiesta de una niña que cumplía 17 años y ella usando Snapchat anunció la fiesta abriendo la invitación a cualquier persona que quería venir,” explicó el Detective Roberto López del Departamento de Policía de Chula Vista. “Mucha gente, todos menores entre 14 a 20 años de edad fueron a la fiesta.”

Detectives de la Policía de Chula Vista tras la pista de un grupo al menos 10 jóvenes hispanos y anglosajones quienes tuvieron un pleito dentro de la casa anfitriona que terminó en un sangriento ataque afuera de la vivienda.

“La víctima Devin no tenía nada que ver con lo que estaba alegando, el estaba en la casa y cuando se dio cuenta que era un amigo de él el que estaba peleando el salió para afuera para separar al grupo que estaba peleando y ayudar a su amigo y en ese momento lo apuñalaron una vez y cuando pasó eso todos los muchachos corrieron,” agregó López.

Devin Griffiths permaneció hospitalizado hasta su muerte el pasado 16 de febrero; dos semanas después del apuñalamiento.

“E un asunto muy triste,” dijo López. “El niño acababa de cumplir los 15 años en noviembre los papás están que puedo decir yo perdidos, no saben qué hacer.”

Compañeros de Griffiths están de luto y recuerdan con cariño al adolescente.

“Vi a unas personas haciendo dibujos para el,” dijo Ruiz. “O sea había un chorral de personas que se estaban yendo a sus casas para llorar y yo no entendía, pensaba que era de él pero no sabía entonces cuando supe que era de él me puse a llorar mucho.”

Guadalupe Ramirez tiene una hija de 13 años quien está por ingresar a la preparatoria Helix y dice que toma sus precauciones en casa.

“Cuando me pide permiso para ir a una casa de una amiga, saber quienes van a ir, quienes son los papás,” dijo Ramírez.

La policía pide ayuda de la comunidad para esclarecer el caso de la muerte del adolescente.

“Sabemos que todos los chamacos que estaban ahí tienen sus teléfonos y tomaron fotos, a lo mejor grabaron cuando empezaron a alegar y a pelear y les pedimos a esas personas que nos hablen por favor,” dijo López.

Hasta el momento no se han hecho arrestos. Cabe destacar que el Departamento de Policía de Chula Vista ofrece una recompensa de mil dólares a quien tenga información que ayude a encontrar al o los culpables de apuñalar a Griffiths. Para hacer denuncias anónimas puede marcar a este número: (888) 580-8477.