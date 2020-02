Balacera deja a joven hispano muerto al frente de su casa en Wimauma

(NOTICIAS YA).-Una balacera dejó a un joven hispano muerto frente de su casa la noche del pasado miércoles en Wimauma.

El incidente ocurrió poco antes de las 7 p.m. en el bloque 500 de la calle nueve en un sector rural de Wimauma, Condado Hillsborough.

Por el momento, no se conocen a los responsables de haberle quitado la vida a Alex Velázquez, de 17 años. El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con sus familiares, quienes afirmaron que era un “gran hijo”

“Ibamos a cenar, ya la comida estaba lista y no más vi que mi hijo salió, abrio la puerta, salió para afuera y no más escuche los balazos que le dieron. No más escuché los gritos de mi hijo,”