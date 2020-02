Despierta Orlando: ¿Quieres ser exitoso en el trabajo? Tony te dice cómo

(NOTICIAS YA).- Para Tony Hernández Pumarejo, es crucial tener una mentalidad “solucionadora de problemas” para no solo ser exitoso en el trabajo, si no en las metas que nos ponemos en la vida. En esta edición de Despierta Orlando Hernández, quien padece de autismo, le contó a Hazel Ortiz y Ángel Sepúlveda de cuáles son las claves para sobrepasar los retos en el mercado laboral. El motivador contó que a veces las personas no se enfocan en lo que pueden contribuir si no en tratar de complacer a todo el mundo y Hernández enfatizó que eso es imposible. Él, opinó que tener el tipo ese tipo de mentalidad –de solucionar cualquier problema que se presente– es sumamente importante porque las persona pueden enfocarse en cómo contribuir al empleo y exceder las expectativas de los empleadores. A pesar de su condición, Tony no dejó que eso lo definiera en su entrevista laboral, y logró enfocar sus metas para llegar a ser el gerente de una empresa local. Hernández relata que habían personas que dudaban de él pero él lo usó como motivación para no rendirse y luchar hasta el final. El concluye que mantiene a sus empleados motivados, diciéndole que se enfoquen en lo que pueden controlar y que saquen lo mejor de ellos, aunque lo más importante dice Tony es que no se rindan.

Además, Gabriel Bracho, reportero de Univision Orlando, hizo un reportaje especial de una mujer boricua que está pisando fuerte en industrias lideradas por hombres. Se trata de Alba Colón, una ingeniera de primer nivel en el deporte automovilístico de la NASCAR. Bracho explora el recorrido de esta mujer que es una inspiración no solo para lo Latinos si no para las mujeres en estas industrias, que sí se puede llegar a la línea de la meta.

En uno de los segmentos favoritos de Hazel Ortiz, Bocas grill volvió esta semana debutando la parrilla mixta que es su “best seller” en Despierta Orlando. Marcos De Grazia, gerente de Bocas Grill Orlando, explicó que hace que este plato sea muy deleitante para las personas. Además, De Grazia anunció un especial, donde Bocas te regala una Jarra de sangría gratis, por cada $50 que gaste.

Por otro lado Enrique Forero, el Capitán del equipo de Entravision —que incluye a Univision Orlando y Salsa 98.1— relató su experiencia en el Tour Latino ya que El domingo 23 de febrero se llevará a cabo el la séptima edición del evento anual. El ciclista contó que la gente pueden escoger entre varios recorridos, que van desde 10 a 100 millas, en el área de Clermont.

