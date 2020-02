Sentencia de vida en prisión para Michael Escobar

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS YA).- El juez Timothy Volkman otorgó una doble sentencia de años a vida en prisión a Michael Escobar por el doble asesinato de Jaelyn Zavala de cuatro años de edad y Ramón Rendón de 33 en Watsonville en octubre del 2014.

En diciembre del 2019 Escobar fue encontrado culpable por el jurado.

Según la fiscalía,la menor se encontraba jugando adentro del restaurante Fish House en Watsonville cuando una bala perdida la alcanzó, falleció momento después. Ramón Rendón recibió impactos de bala fuera del hotel Valley Inn .

Según investigaciones el blanco era solo Rendón.

Según la fiscalía el acusado enfrenta cargos de doble asesinato bajo circunstancias especiales, asesinar a varias personas mientras participaba activamente en una pandilla. Disparar un arma de fuego y resistir arresto.

Nueve diferentes personas fueron procesada legalmente con este crimen. Varios familiares que todavía sienten la pérdida de sus seres queridos.

Durante la audiencia Escobar dijo que no había palabras para describir el dolor que se imaginaba los familiares de las víctimas sentían. Se disculpó de sus acciones pidió perdón y sabes que ira prisión por el resto de sus días.

Pero dijo también que ha sentido dolor, porque no se acuerda de cómo ocurrieron los crímenes. Además agregó que durante el juicio no pudo proceder con su defensa y piensa que no fue un juicio justo .

La hermana de Rendón lloró ante el juez y dijo que le gustaría que Escobar pasara el resto de sus días en prisión sin salir porque la muerte de su hermano había sido lo peor en su vida.