Sujeto se suicida afuera del Hospital Infantil Rady luego de persecución

(NOTICIAS YA).-

Regresa la calma al Hospital Infantil Rady luego de una noche de fuerte actividad policiaca.

“Sí escuché que un muchacho venía huyendo de riverside se nos hizo muy peligroso para nosotros porque fue cerca de donde yo vivo,” dijo Berta Naranjo, una residente del área sorprendida por el enfrentamiento.

Una persecución por aire y tierra que inició en la ciudad de Riverside término al pie de la entrada de emergencias del Hospital Infantil Rady. Según el Departamento de Policía de Riverside, el sujeto era sospechoso de asaltar una sucursal del banco Provident. El hombre estaba armado y traía puesta una máscara.

De acuerdo al Sargento Matthew Botkin, a eso de las 9 y media de la noche el Departamento de Policía de San Diego tomó el caso cuando el sujeto llegó al vecindario de Kearny Mesa.

Luego de manejar a toda velocidad por más de 3 horas, las llantas de su camioneta Suburban quedaron deshechas. Al verse rodeado por las autoridades, se ve cómo el sujeto coloca una toalla para ocultar su rostro.

“A veces se encuentran con cosas así y pueden tener un accidente, que pasa? van como locos los que vienen huyendo y pagan otras personas y eso se me hace muy peligroso para la gente que no debe nada,” agregó Naranjo. “Yo tengo hijos, dos, que trabajan de noche y se me hace muy peligroso.”

Agentes de SWAT y del Departamento de Policía de San Diego negociaron con el sospechoso por aproximadamente 6 horas pero el hombre se quitó la vida.

“Sorprendente porque ya no puede salir uno a la calle tranquilo, confiado de que no va a pasar nada en un lugar así,” dijo Omar López, quien fue a llevar a su nieto al hospital.

Durante el enfrentamiento, la policía le pidió a pacientes y personal del hospital que se resguardaran. Además, se aseguraron de que el sujeto no tuviera forma de entrar a las instalaciones.

“Es un hospital muy, con precauciones al igual y fue como en el transcurso de la madrugada igual y si hubiera sido en el transcurso del dia yo pienso que es igual, el hospital mantiene a las personas dentro de la institución,” dijo Ernesta Martínez, madre de paciente del hospital.

En un comunicado, el Hospital Infantil Rady explicó que el sitio estaba seguro y abierto para sus pacientes. Agregó que citas y cirugías agendadas serían respetadas ya que todo había vuelto a la normalidad.

Fuera de la persona que se quitó la vida en la escena, nadie más resultó herido en esta persecución.