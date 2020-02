Agente de CBP mata a sus dos hijos, esposa y se suicida en Florida

(NOTICIAS YA).-Un empleado de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) presuntamente disparó y mató a su esposa y sus dos hijos en Florida antes de suicidarse, según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Entrevista con el Capitán Carlos Torres sobre el triple asesinato y suicidio del agente de CBP

Según el reporte policial, el sospechoso era un Oficial de CBP asignado al Aeropuerto Internacional de Orlando.

Las víctimas y el sospechoso fueron identificados como: Marielis Soto, de 38 años, Gabriel Almodovar, de 12 años, Ezequiel Almodovar Jr., de 16 y el ex agente Ezequiel Almodovar, de 39 años.

Los agentes recibieron una llamada de compañeros de trabajo preocupados por el bienestar de Almodovar, que no se había presentado a trabajar en días.

La investigación preliminar reveló que algunos de los miembros de la familia no habían sido vistos durante varios días y los agentes entraron a la casa alrededor de las 3 p.m.

En el interior, encontraron los cuerpos de cuatro personas con heridas de bala.

En una conferencia de prensa, el sheriff John Mina, dijo que se determinó que lo ocurrido fue un homicidio-suicidio, con el hombre disparando y matando a tres miembros de su familia, y luego a él mismo.

En sus redes sociales, Almodovar publicó su ubicación durante un viaje familiar a Disney’s Animal Kingdom, el pasado martes, junto a un amoroso mensaje:

“Tiempo familiar … necesitábamos esto … no hay escuela, no hay trabajo, no hay tonterías de adultos solo tiempo familiar y disfrutando de la vida a través de los ojos de los niños … te amo bebé”, escribió el hombre.

Desde los primeros días de febrero, el ex agente publicó una serie de mensajes románticos para su esposa:

A propósito de esta tragedia, el Capitán Carlos Torres, vocero en español para La Oficina del Alguacil del Condado de Orange, hizo un llamado a la comunidad ante los casos de violencia doméstica.

Torres pide a la comunidad y familiares estar atentos ante posibles síntomas de crisis y comportamientos inusuales en sus seres queridos. Suplica que los acerquen a buscar ayuda inmediata con profesionales de la salud y/o autoridades correspondientes, para prevenir tragedias la de la familia Almodovar.

