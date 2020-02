(NOTICIAS YA).- Un grupo de mujeres se manifiesta frente a la garita de San Ysidro este viernes 21 de febrero.

Caminaron de la Plaza Santa Cecilia a la garita de San Ysidro, causando cierres a la frontera. “Tijuana no me cuida, me cuidan mis amigas”, ha sido su himno.

Las manifestantes comenzaron a negociar con las policías que habían bloqueado su paso, afirmando que los policías las habían atacado.

