¿Por qué no se emite Alerta AMBER para cada niño desaparecido?

(NOTICIAS YA).- La Alerta AMBER es un sistema creado hace casi 25 años para ayudar a localizar a niños perdidos. Estas alertas son utilizadas en los 50 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y 30 países más.

Desde su concepción en 1996 las Alertas AMBER han ayudado a llevar a casi 1,000 niños a caso. En 2018 de 161 alertas emitidas, 155 casos resultaron en la recuperación de los menores en EE.UU., por lo que es importante que todos conozcan cómo funcionan.

LEE: 2 arrestos en el caso bebé que sigue desaparecida en Tennessee

¿Por qué no se emiten Alertas AMBER para todos los niños desaparecidos?

Existen casos en los que una alerta nunca fue emitida, como en la desaparición de Faye Swetlik de 6 años desaparecida en Carolina del Sur a inicios de este mes y cuyo cuerpo fue encontrado 3 días después.

Esto es porque para una Alerta AMBER desapariciones tienen que cumplir con ciertos criterios y en muchos de los casos, como el de Faye, no es así. Aunque esto no significa que las autoridades no están trabajando en encontrar a los menores.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), las Alertas AMBER son usadas en “los casos más serios de abducción de niños” ya que usarlas en exceso puede provocar que el público pierda sensibilidad a ellas.

¿Cuáles son los criterios para emitir una Alerta AMBER?

Estas varían dependiendo el estado, pero el DOJ establece las siguientes pautas:

Si las autoridades creen que el niño fue secuestrado .

Si el niño tiene 17 años o menos .

Si el niño está en peligro inminente de heridas o muerte .

Si hay suficiente información sobre el niño y la abducción para emitir una alerta.

Si el nombre y datos del niño han sido presentados en la base de datos nacional , accesible para todas las agencias del cumplimiento de la ley a lo largo del país.

LEE: Padre de Andrew Caballeiro es encontrado muerto en Miami

¿Por qué no existen las Alertas AMBER a nivel nacional?

Estas alertas pueden ser estatales, territoriales, regionales o locales; pero no nacionales, aunque sí pueden ser expandidas a varios estados. Esto debido a que se reduce la búsqueda a los lugares que correspondan a la investigación de las autoridades.

Existe un coordinador nacional de alertas dentro de DOJ, pero su función es ser un sistema de apoyo para los estados.

¿Qué pasa con los niños por los que no emiten Alerta AMBER?

Cuando un caso no cumple los criterios para este sistema las autoridades cuentan con otros métodos para correr la voz. En Tennessee, por ejemplo, el TBI emite una Alerta de Niño en Riesgo (ECA) a medios locales.

Además algunas agencias locales y estatales incluyen una sección de niños perdidos en sus sitios de Internet y redes sociales. Mientras que NCMEC tiene una base de datos de menores desaparecidos con imágenes e información.

LEE: FBI busca a hombre que mató a una mujer y desapareció con su hijo de 3

¿Quién era Amber?

Aunque la alerta representa las siglas en inglés para “Perdidos de América: Difundir Respuesta de Emergencia”, el secuestro y asesinato de Amber Hagerman de 9 años fue la inspiración para el programa.

Esto cuando la policía de Dallas-Forth Worth hizo una alianza con las radiodifusoras del área para crear un sistema de alerta de emergencia para niños secuestrados en honor a Amber.

Amber fue vista por última vez conduciendo su bicicleta en Arlington, Texas en enero de 1996. Días después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en un arroyo a unas millas de su casa.