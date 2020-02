Bernie Sanders visita El Paso en busca del voto hispano

(NOTICIAS YA).- El Senador de Vermont y pre-candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, fue recibido con gritos y aplausos de principalmente por una audiencia joven, la cual ha respaldado las principales iniciativas del candidato, como son el seguro médico para todos y temas migratorios como la expansión del programa DACA y la desmilitarización de la frontera.

“Desde el primer día vamos a revertir todas las órdenes ejecutivas racistas de migración de Trump. En el primer día vamos a restaurar el estatus migratorio legal de 1.8 millones jóvenes y sus padres que son elegibles para DACA, en el primer día de nuestra administración los agentes federales no van a robar bebés de las manos de sus madres y empezamos el proceso de acabar con las redadas de ice a lo largo del país, las cuales causan terror en comunidades en los Estados Unidos”, dijo el Senador Sanders.

Uno de las propuestas principales del Senador es la idea de proveer a todo individuo que se encuentre en el país la opción de tener seguro médico. Su plan “Medicare for All” ha sido catalogado como una idea imposible o socialista, pero garantizaría la cobertura médica a millones de personas que actualmente viven sin ningún sistema de seguro.

“Cuando hablamos de seguro médico para todos, estoy hablando de todos, cada persona en este país incluyendo a la gente indocumentada. Yo creo que la salud médica es un derecho humano, yo creo que no tiene sentido que tengamos un sistema que le permite a la industria médica ganar 100 mil millones de dólares al año en ganancias mientras la gente no cuenta con seguro o no tiene suficiente cobertura y tienen que pagar más de lo que pueden costear”, explicó.

En cuanto a su decisión de visitar nuestra comunidad, el Senador reconoce que El Paso ha sido una región afectada por la retórica de odio del presidente Trump, razón por la cual, previamente a su discurso, Sanders visitó el memorial dedicado a las 22 víctimas del ataque masivo en Walmart.

“Hace una hora estuve en memorial enfrente de Walmart y me puso a pensar sobre la cantidad de odio que existe en nuestro país. En este caso en particular teníamos a un individuo enfermo buscando dispararle a latinos, unos años atrás en Charleston, Carolina del Sur, alguien le disparó a miembros de la comunidad afroamericana, el año pasado alguien estaba en una sinagoga en Pittsburgh disparando a personas judías. Lo que yo voy a tratar de hacer como presidente es juntar a todas las comunidades, afroamericanos, blancos, latinos, nativos americanos, asiáticos americanos, todos somos un país y debemos de aprender a vivir juntos en paz, respeto, en apreciación y acabar con estas divisiones y odio qué es tan abundante en estos tiempos”, concluyó el Senador.