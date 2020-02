De 3 casos de coronavirus el viernes a más de 150 el domingo en Italia

View this post on Instagram

Lo que muchos habían estado esperando: ¡China prohíbe el comercio y consumo de animales salvajes! 🐍🐢🦇 El consumo de estos animales es popular en China pero, debido al brote de coronavirus y a la sospecha de haber sido transmitido a través de un animal salvaje como el murciélago o la serpiente, el Gobierno del país asiático decidió prohibir el transporte y comercio de estas especies, vivas o muertas. Los sitios donde es más frecuente el consumo de animales salvajes son los mercados. Incluso, el mercado de Wuhan está completamente cerrado ya que se cree fue el epicentro de la propagación. Pero también se advierte sobre el comercio en línea y algunos restaurantes que ofrecen platillos con ellos. Aunque la medida es temporal, se espera que disminuya la propagación del virus y ayude a controlar la epidemia que afecta al país y al mundo. 📸: Philip Fong / AFP #Coronavirus #China #World #Animals