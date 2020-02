Despierta Orlando: ejercicios que puedes hacer desde la sala de tu casa

(NOTICIAS YA).- No hay excusas. En esta edición de Despierta Orlando los entrenadores Eddie y Elisa Ayala, suben su ritmo cardíaco para demostrar lo fácil que puede ser entrenar en la comodidad de su casa.. Elisa indicó que no es necesario ir al gimnasio para hacer una rutina que ejercite el cuerpo entero; y lo demostró en vivo. Eddie agregó, que la tecnología puede ser útil para monitorear el ritmo cardíaco y guiarse un poco mejor usando un reloj inteligente que tenga un sensor que lo mida, pero no es necesario. La rutina comenzó con una sesión de 30 segundos de sentadillas pasando a hacer otros 30 segundos de “burpees” para finalizar con un ejercicio utilizando los “gliders”. Lo que Eddie y Elisa quieren demostrar es que no se necesita mucho tiempo para hacer estas rutinas. Lo importante es que sea constante, dedicándole de 15 a 30 minutos comenzará a ver los cambios deseados. Sigue a la pareja en @Bodysculptinggym para seguir sus consejos y recomendaciones.

Avance Informativo

Artista Residente de la semana: Dayris Felix

Dayris Félix, es la nueva artista residente en Despierta Orlando y trajo algunas de sus piezas para presentarlas durante la semana. A Felix le gusta retratar lo diferente. Ella plasma aquellos detalles que la gente casi no se percata y los trabaja con óleos sobre lienzo.

Conozca a la artista.

En el Fin de semana

Salud y Belleza

Contacto Deportivo

Lee: “¡LO LOGRAMOS!” Kiara Liz Ortega Gana Mira Quién Baila