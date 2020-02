Estudiante de EPCC recibe beca a nivel nacional

(NOTICIAS YA).- De entre miles de estudiantes, una joven de El Paso Community College fue seleccionada para recibir una beca a nivel nacional

Aylin Garcia, una joven de Ciudad Juárez que estudia su primer año de la carrera de economía.

“Este reconocimiento se nos da por seguir con nuestros estudios a pesar de las dificultades que se nos han presentado durante el camino” asegura Aylin.

Y es que a pesar de lo difícil que ha sido para ella continuar con sus estudios, no se ha dado por vencida.

“Mi mama falleció hace dos años por cáncer y fuera de eso durante mi infancia, mi mama tenía problemas con el alcoholismo y mi papa no lo conocí. Pero por mis hermanos, soy la hermana mayor, siento que ellos casi no tienen a donde ver para un ejemplo, entonces yo me siento con esa responsabilidad” dice Aylin.

Esta beca además le dio la oportunidad de participar en una conferencia y compartir su experiencia a nivel nacional.

“Nosotros nos sentimos muy orgullosos con la señorita García porque gano esta beca nacional, compitió con muchos alumnos, a través de ese nivel, estamos muy orgullosos, es el primer beca que EPCC tiene” dice Oscar Velázquez consejero de la institución.

Aylin planea transferirse a la Universidad del Estado de Nuevo México para continuar con sus estudios.