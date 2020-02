“¡LO LOGRAMOS!” Kiara Liz Ortega Gana Mira Quién Baila

View this post on Instagram

Mi gente: LO LOGRAMOS!!!!! ✨ Gracias por una vez más unirse en apoyo y hacer esto posible. Honestamente, tengo tanto por qué agradecer que no se por donde comenzar. Desde que se me presentó esta oportunidad traté de visualizar cuál sería mi propósito en esta competencia, ya que si algo he aprendido a mi corta edad es que todo lo que das, regresa a ti de una forma u otra. Y si de algo estoy segura es que di mi corazón y alma en la pista de baile, siempre, con miras a no solo darle a mi gente una buena representación, sino que poder ganar el premio mayor y entregárselo a @eltrotamundos 💕 Quiero extender este agradecimiento a mis compañeros, a los bailarines, y la producción de @miraquienbaila quienes se convirtieron en una familia extendida durante estos dos meses. A todas las páginas de missologia que movieron votos y a toda la gente linda que me apoyo y siempre de una forma u otra me hicieron llegar sus muestras de cariño. Gracias infinitas! ❤️ Puerto Rico, esto es para ti! 🇵🇷 Los amo!! #KiaraLiz #MQBAllStars #MiraQuienBaila