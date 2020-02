Activistas buscan frenar uso de animales en circo Carson and Barnes

(NOTICIAS YA).- Una petición busca recolectar más de 7,000 firmas con el propósito de ponerle fin a las presentaciones del circo Carson and Barns.

El espectáculo se presenta en distintas ciudades del Valle de Texas cada año. Sin embargo, a raíz de una serie de videos en donde, de acuerdo a activistas se ve un presunto maltrato hacia los animales, decidieron crear esta petición buscando prohibir el uso de animales en este circo.

La creadora de esta petición, Alexis Reyes, dice que han organizado múltiples protestas con el fin de condenar lo que ellos catalogan como abuso.

Por su parte el director del circo Erik Bautista, dijo “estamos enfocados en ellos (los animales) porque han estado en la comunidad, pero no solo nos enfocamos en ellos, si no en las prácticas de entrenamiento”. En esta práctica dijo se enfocan en premiar al animal y no usar la violencia.

Bautista agrega que están certificados por agencias como la USDA, por lo que siempre están atendiendo a los animales de la mejor manera e incluso invitan a las personas a conocerlos de cerca.