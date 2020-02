¡Cuidado! Denuncian a cirujanos estéticos charlatanes en la frontera

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Baja California, estado de México y fronterizo con California, se encuentran investigando varias denuncias en contra de cirujanos estéticos no certificados que literalmente dejaron a sus pacientes viviendo una pesadilla.

Son varias las mujeres que se han acercado a las autoridades y a NoticiasYa para denunciar la mala práctica que tuvieron en sus cuerpos por parte de cirujanos charlatanes, tras la promesa de una transformación total, en Tijuana.

Uno de los procedimientos estéticos que ha cobrado fuerza es el denominado “Mommy Makeover”, que ofrece un cambio drástico en el cuerpo de mujeres que buscan mejorar su apariencia.

Sin embargo, no todos los médicos que promocionan este procedimiento están realmente capacitados para llevarlo a cabo, ni siquiera cuentan con un quirófano aptó para operar.

“Ahorita lo único que quiero, que deseo, es que mi herida no tenga ninguna bacteria que se me cierre, es lo único, ya como quede, mi cicatriz, ya es ganancia que me cierre”, es la declaración de una de las mujeres afectadas y denunciantes.

Esta mujer se realizó el “Mommy Makeover” hace tres semanas y no ha logrado recuperarse como se lo prometieron, por el contrario, apenas unos días después su herida empezó a obscurecerse. Incluso, un día después de la entrevista con NoticiasYa, tuvo que ser intervenida de urgencia para salvar su vida.

“Se me cerraba de un lado y se me abrió del otro, ya no sólo era un pecho, era el otro, y también la herida de la lipectomia, y ellos me decían, es el líquido que está buscando salida, por eso se te abre, sigue viniendo a tus masajes, por eso yo seguía pagando”, cuanta otra de las víctimas.

Ambas mujeres fueron intervenidas por dos presuntos cirujanos plásticos, que en realidad no están certificados y ya cuentan con varias denuncias en su contra.

Las mujeres afectadas radican en ambos lados de la frontera y fueron enganchadas por una agencia intermediaria que coordina cirugías estéticas y se promociona en grupos de Facebook.

Por ética, los cirujanos plásticos certificados no tienen intermediarios ni enganchan a sus víctimas en redes sociales.

“La maestría en cirugía estética no permite el realizar procedimientos quirúrgicos para cambiar el cuerpo humano, lo dice la ley general de salud”, advierte el doctor Juan Pablo Cervantes, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Varios de los médicos denunciados solo tienen una maestría en cirugía estética. Sin embrago, ese título solo es para realizar procedimientos estéticos menores.

Un cirujano plástico certificado debe estudiar por 15 años para obtener su especialidad.

Los expertos recomiendan que si desea realizarse una cirugía estética mayor considere los siguientes puntos:

1.- Que en lugar de la cirugía cuente con un quirófano certificado por la Secretaría de Salud.

2.- Cerciorarse de que realmente sea un hospital y no un lugar promocionado como Spa.

3.- Desde la primera cita, la paciente debe de ser evaluada por el cirujano plástico que realizará la cirugía.

4.- No debe haber intermediarios para contactar al médico o liquidar cirugías.

Por lo pronto, las autoridades están investigando el lugar en donde las denunciantes fueron intervenidas quirúrgicamente y que está ubicado en Playas de Tijuana.