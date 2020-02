Fingió ser un fantasma para no pagar servicio de Uber

(NOTICIAS YA).- Muchas personas inventan razones para no pagar algunos productos o servicios, pero una historia originada en México la semana pasada podría ser la más alocada de todas.

Un presunto conductor de Uber en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, recurrió a Facebook para relatar su increíble experiencia.

LEE: Finge ser indigente y discapacitado; gana mil dólares cada fin de semana

El joven, quien se identifica en la red social como Marcos Israel Sauceda Villegas, asegura que su clienta fingió estar muerta para no pagar.

Mejor dicho, fingió ser un fantasma que necesita de Uber para trasladarse.

VIDEO: Mujer fingió embarazo para no pagar exceso de equipaje

“Me tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, en Monterrey, el viaje fue de 87 pesos, se baja y me dice que ahorita me trae el dinero”, escribió Sauceda. Lo extraño estaba por venir.

“Después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien, le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija pero ya había muerto hace 4 años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma”, agregó el conductor, divertido por tan original excusa.

VIDEO: Ya podrás pedir Uber con una llamada telefónica

“JAJAJAJAJAJAJA nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo la noche y ya ni le cobré jajaja”, finalizó el joven.

La publicación ha sido compartida y comentada por infinidad de usuarios, algunos de los cuales destacaron que los originarios de Monterrey tienen la mala fama de ser tacaños.

VIDEO RELACIONADO: