Hispana denuncia a maestra que hizo ‘bullying’ a su hijo discapacitado

(NOTICIAS YA).- (KDVR) Las imágenes tomadas con un teléfono celular muestran a Silas Padilla, un joven de 15 años con necesidades especiales, teniendo una crisis en su salón de clases, llorando y sacudiendo la cabeza.

Su madre asegura que fue su propia maestra de educación especial quien grabó el video para hacerle bullying.

“Lo más molesto de esto es que mi hijo estaba llorando porque ella (la maestra) le quitó la silla de ruedas”, dijo la madre, Sabrina Padilla, después de exigirle al director de la escuela secundaria Laredo que le proporcionara la grabación que fue realizada sin su permiso.

El hecho ha llenado de indignación a su madre, quien ha decidido sacarlo de la escuela ubicada en Aurora.

En el video, puede verse a Silas arrodillado frente a su andador. Su madre dijo a FOX31 que el joven prefiere usar una silla de ruedas motorizada.

“Dijeron que todo el año fue una lucha con su silla de ruedas. Me dijeron que no podía traerla, que no podía usarla. Y les dije que no. Esas son sus piernas. Si eso es lo que quiere usar, entonces eso es lo que él va a usar. Pensé que había dejado todo muy claro, pero me ignoraron”, dijo Sabrina.

Silas nació con un defecto cromosómico. Como resultado, tiene problemas para hablar y no puede caminar solo.

Sabrina fue informada de la existencia del video por un empleado del distrito. El denunciante habló en exclusiva y en anonimato con nuestro canal aliado Fox, asegurando que parecía que el video fue tomado y luego compartido con un maestro de la preparatoria Smoky Hill para advertir a los maestros que heredarían un niño problemático el próximo año, cuando Silas avance a noveno grado.

El Distrito Escolar Cherry Creek niega que haya habido alguna mala intención detrás de las imágenes del teléfono celular.

“La información se compartió entre los maestros como parte de una reunión de transición. El objetivo de estas reuniones es garantizar la transición exitosa de un estudiante de la escuela secundaria a la preparatoria. El propósito de compartir información sobre los estudiantes que están llegando a la escuela es garantizar que los maestros puedan satisfacer las necesidades de los estudiantes a los que atenderán”, declaró al respecto una portavoz del distrito.

La portavoz del distrito, Abbe Smith, dijo que la maestra que grabó el video y lo compartió sin el permiso de la madre no está bajo licencia, pero el distrito continúa investigando el asunto.

*Nota de Carlos Moreno