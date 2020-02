Investigan presuntas irregularidades en distrito de Chualar

(NOTICIAS YA).-.- (Noticias Ya).- La organización LULAC revela presuntas irregularidades en el distrito escolar de Chualar .

Entre las irregularidades líderes dicen que el Superintendente presuntamente no notifica a todos los padres de familia cuando hay reuniones con el distrito .

También dicen que las agendas de la reuniones del distrito no están en español sabiendo que más del 90 % son latinos.

Líderes agregan que el superintendente gasta mucho dinero en asesoría legal y no en remodelaciones de la escuela.

El Superintendente se defiende de las acusaciones y dice que tiene conocimiento de las quejas y comentó que están dándoles respuesta a todas y cada una de ellas . También cuentan con un equipo legal en donde el distrito está trabajando con LULAC para responder todas las inquietudes y lograr acuerdos/.

El dice también que la información siempre ha sido pública y está disponible para todos los padres de familia.

Administradores escolares de Chualar han dicho que parte del dinero se ha invertido en material educativo en la ramas de ciencias y matemáticas para avanzar los conocimientos académicos..

Destacaron su nominación como una de las mejores escuelas del condado de Monterey precisamente por su alto nivel académico.

Las opiniones de los padres de familia están divididas