Poca participación en periodo de votaciones tempranas

(NOTICIAS YA).- Este viernes termina el periodo de votaciones tempranas y según el departamento de elecciones solamente el 4 porciento de los votantes registrados han ido a las urnas a emitir su voto.

En el condado de el paso existen más de 470 mil votantes registrados, hasta la fecha solamente 20 mil 800 votantes han participado.

En estas elecciones se decidirán los candidatos a la presidencia del partido demócrata y republicano, además de otros puestos importantes como fiscal de distrito, comisionados de la corte del condado y representantes estatales.

“Los hispanos somos la mayoría aquí en el paso y muchas de las leyes no son tomadas en cuenta por nosotros porque no votamos, somos hispanos pero la mayoría no votamos” asegura Norma Gonzales residente de El Paso que asistió a votar este martes.

Esta es la primera vez que el condado de El Paso cuenta con 31 casillas electorales, esto para facilitar la participación ciudadana.

“Pueden votar en cualquier casilla electoral, ya el día de elección tienen que ir a la casilla que les corresponde, tenemos horarios muy flexibles casillas que cierran hasta las 7 de la tarde y otras que abren a las 8 de la mañana, vayan a votar es muy importante” dice Melissa Rosales del Departamento de Elecciones del condado de El Paso.

Si desea mas información sobre a qué lugares puede asistir a votar puede ingresar a http://www.epcountyvotes.com