VIDEO: Se robó celular y su mamá lo castiga a latigazos

(NOTICIAS YA).- Parece que la persona indicada para castigar a un ladrón no es un policía o un juez, sino su propia madre.

Un video tomado en Perú muestra a una indignada mujer impartiendo justicia por su propia mano, literalmente, después de que su hijo fue captado en flagrancia.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Huamachuco, en el norte del país sudamericano, y fueron cubiertos por medios locales, volviéndose virales.

De acuerdo con Noticias Caracol, el joven fue detenido cuando intentaba robarse un teléfono celular de un local.

“Las malas juntas te llevan por un mal camino, tu mejor amigo es tu madre y es Dios”, le dice la mujer al joven, antes de obligarlo a ponerse boca abajo y soportar los latigazos frente a la comunidad.

“¿Por qué tenías que coger el celular que no era tuyo, hijito? Tú no te has quebrado ni las manos ni las patas para que no puedas trabajar por un celular”, reclama la madre.

Luego de la golpiza, el joven abrazó a su madre y le pidió disculpas. “Es la primera y última vez que lo hago”, aseguró el muchacho.