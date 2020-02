Abogados y doctores se unen para informar sobre la carga pública

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS YA).-Desde hace ocho meses doctores y abogados de la costa ccentral se han unido porque dicen la situación es preocupante. Hay menos personas visitando las clínicas del condado de Monterey y quienes lo hacen hablan de una condición denominada miedo que está generando hambre.

El doctor Pedro Moreno dice que el problema es serio y están preocupados. Asisten a trabajadores que tienen varios hijos y ellos tienen temor de pedir estampillas de comida por miedo a las represalias de la carga pública.

El temor está afectando el crecimiento y el aprendizaje de los niños. Los doctores dicen que muchos menores no están durmiendo en la noche y tienen hambre por la mañana. Cuando van a la escuela están cansados y de mal humor y eso se debe al hambre que presuntamente están pasando.

Abogados y doctores dicen que los indocumentados y los trabajadores agrícolas no deben temer a pedir comida y otros beneficios.

La abogada Magnolia Zarraga dice que una persona indocumentada que no está en proceso de inmigrar o de legalizar su situación, no debe temer. . No están en peligro de solicitar alimentos ni esperan represalias del gobierno federal.

Los residentes del condado de Monterey pueden llamar al banco de comida al (831)758-1523 o al 211 para solicitar alimentos.