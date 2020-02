Ahora podrás tomar todo el café que quieras por $9 mensuales

(NOTICIAS YA).- La cadena de panaderías Panera lanzó una suscripción para aquellos clientes que quieran consumir café o té caliente por solo $8.99 al mes.

A partir del 2 de marzo podrás suscribirte en una de las tiendas participantes o en línea para obtener una taza de café o té. Tienes la opción de bebidas calientes o frías e incluye sus sabores tostado claro, tostado oscuro, avellana, descafeinado, así como los de té. Además puedes hacer la orden en las tiendas, en línea o través de su app. La oferta excluye el expreso y capuchino.

Pero ¡cuidado! A pesar de que esta es una forma de ahorrar en tu café, los 150 locales donde Panera hizo sus pruebas, los suscriptores visitaron tres veces más frecuentemente y compraron un 70% más en artículos adicionales que el cliente promedio.

Según Forbes, a pesar de que no es el único servicio de suscripción para café, para su CEO Niren Chaudhary no es comparable a otros ya que no hay restricciones en cuanto a la cantidad de café o té un suscriptor puede solicitar.

“Es verdaderamente ilimitado y somos capaces de hacerlo mejor que nuestros competidores porque tenemos un ecosistema digital único y poderoso”, dijo a Forbes Chaudhary.

De acuerdo a Forbes, la compañía obtuvo el precio exacto para su nueva oferta luego investigar modelos de suscripción exitosos, incluyendo Amazon Prime y Netflix.

Así que prepara tu taza, para estar todo el día lleno de energía.