“It’s MALUMA BABY” NUEVA IMAGEN DE CALVIN KLEIN

(NOTICIAS YA).-El cantante colombiano, Maluma se ha sumado a la reciente campaña publicitaria de la reconocida marca estadounidense, Calvin Klein junto a otros famosos artistas.

Mediante sus redes sociales el artista compartió la información, en las cuales se mostró entusiasmado. En esta nueva campaña también aparecen el artista, Justin Bieber, la modelo, Kendall Jenner, la cantante estadounidense SZA, la modelo transgénero, Hunter Schafer, el cantante chino Lay Zhang y el rapero Lil Nas.

Maluma es el único latino que figura en el comercial realizado por la reconocida Bardia Zeinali, quien ha trabajado para prestigiosas firmas como la revista Vogue en Estados Unidos.

En el video, el artista modela ropa interior negra y un pantalón blanco que hace juego con una camiseta del mismo color.

“MAMÁ WE MADE IT… !! De medallo pa’l mundo. @calvinklein Deal with it. #MYCALVINS”, fue el mensaje del reggaetonero en su post.

