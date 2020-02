Villanos de película tienen prohibido usar iPhone

(NOTICIAS YA).- Los villanos de la pantalla grande no tienen permitido usar iPhone, o eso es al menos lo que pretende la compañía que fabrica el popular teléfono inteligente, Apple.

De acuerdo con IndieWire, fue el cineasta Rian Johnson quien recientemente reveló el curioso secreto de la compañía tecnológica.

VIDEO: Lo rescatan de lago congelado tras pedir a Siri llamar al 911

El director participó en una entrevista con la revista Vanity Fair y hablaba de su más reciente cinta de misterio “Knives Out” cuando hizo la polémica declaración.

Varios de los personajes de la película utilizan dispositivos de Apple, excepto por el villano, cuya identidad no revelaremos aquí por respeto a aquellos que todavía no han visto la cinta nominada al Óscar por “Mejor Guión Original”.

LEE: Hallan perturbadoras imágenes en iPhone de líder religioso

“No sé si deba decir esto o no. No porque sea lascivo, sino porque me va a perjudicar en la próxima cinta de misterio que escriba. Pero ni modo, lo diré, es muy interesante. Apple te permite usar iPhones en películas pero, y esto es muy importante, si alguna vez estás viendo una cinta de misterio, los villanos no pueden tener iPhones en pantalla”, admite el director en el video.

“Todos y cada uno de los cineastas que tienen un villano en su cinta que debe permanecer en secreto quieren asesinarme ahora mismo”, bromeó Johnson.

LEE: Un iPhone pasó dos semanas bajo el agua y todavía funciona

“Knives Out” estrenó en noviembre pasado y se convirtió en un éxito de crítica y taquilla, recaudando 163 millones de dólares en Estados Unidos y 306 millones a nivel mundial. El estudio Lionsgate anunció que la película tendrá una secuela.