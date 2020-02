Despierta Orlando: ¿Tienes babilla? Gisselle te invita a ver “Titantos”

(NOTICIAS YA).- En esta edición de Despierta Orlando, Luis Artemio y Hazel Ortiz hablaron con la cantante y actriz Gisselle Ortiz quien forma parte de un elenco que retrata los problemas cotidianos de la mujer en la obra de teatro; “Titantos”. Giselle explicó, que la obra nace de las mujeres que disfrazan su edad después de los cuarenta, y dicen que tienen “cuaren-titantos”. Es una serie de relatos, de lo que viven las mujeres, pero no se atreven de hablar de temas como menopausia, gordura, parejas, etc. Además de Giselle, el elenco que se presentará el sábado 29 de enero, incluyen la autora de la obra Uka Green, Marily Pupo, Myraida Chaves, Lizmarie Quintana, y Normando Valentín. La merenguera invitó al público y agregó que risas es lo que pueden esperar al asistir a la obra en el Osceola Center for the Performing Arts.

Para conocer más de la obra.

Además, Gisselle se incorporó con Alex Rolón, el “Pet Groomer” profesional para escuchar esos consejos de cómo adiestrar a los perros cuando entran en nuestras vidas. Rolón recomendó que no se trata solamente de adiestrar al perro si no, un esfuerzo mutuo del perro y el amo.

Avance Informativo

En las noticias más pertinentes del día, el reportero de noticias Univision Orlando, Víctor Berríos, reportó el caso donde un adulto mayor, perdió diez mil dólares en una estafa telefónica.

Por otro lado, el Capitán Carlos Torres de la oficina del alguacil del condado Orange, le informó a Luis y a Hazel, de cómo la oficina del alguacil está preparada para manejar casos de crisis mental. Con las recientes tragedias en el área, Alguacil John Mina, está lanzando una iniciativa para trabajar con expertos de salud mental, para evitar tragedias cuando las personas tengan una crisis mental.

La Nueva Vibra: Kefas

Desde la Isla del Encanto llegó Pedro Pacheco Ortiz, mejor conocido como Kefas para el segmento semanal de artistas musicales, en “La nueva Vibra”. Ortiz contó que es parte del movimiento de artistas puertorriqueños que se dedican al rock en español. Además explicó que su nombre artístico –Kefas– es “Pedro” en Hebreo. El cantautor explicó que su tercera producción discográfica titulada “Con la guitarra no se juega” y toca bastantes temas de diferentes críticas sociales.

Conozca más sobre el proyecto de Kefas

