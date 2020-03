Exigen justicia en Sunland Park por muerte de Marissa Muñoz

(NOTICIAS YA).-Ha pasado un año del trágico día en el que un incendio cobró la vida de la pequeña de ocho años, Marissa Muñoz, quien quedó atrapada al interior de su vivienda en la comunidad de Sunland Park, Nuevo Mexico.

La madre de la menor, recuerda aquel día como si fuera ayer.

“Todo fue muy rápido, quisiera regresar a esa noche para tratar de yo ir por ella, fue una cosa muy rápida y no se miraba ya nada. Ahora tengo depresión, ansiedad, no duermo en las noches me da miedo dormir,” dijó Miriam Higareda, madre de Marissa.

Jocelyn Ontiveros y Juan Carlos Holguín, son la pareja acusada de haber provocado el siniestro aquella madrugada del 13 de Diciembre del 2018, que también dejó gravemente lesionados a otros dos menores.

Ontiveros y Holguín enfrentan cargos por incendio intencional, abuso de un menor que terminó en su muerte y manipulación de evidencia.

“Justicia, no quiero que salgan, no se merecen salir por lo que hicieron porque ellos sabian que habia familia en esa casa.”

Es por eso que familiares de la menor, se reunieron en el parque Elena para exigir justicia y recaudar firmas para que los presuntos asesinos no queden en libertad.

“Que se haga justicia para Marissa, porque mañana hay corte y según nos dijeron que quieren dejar salir libre a las personas que quemaron a la niña y por eso estamos pidiendo a toda la comunidad de Sunland Park que nos ayuden,”Rita Pérez, tía de la menor.

Sera el 3 de Marzo que la pareja acusada se presente ante una corte y si usted desea apoyar a la familia de la menor puede comunicarse al 915-342-8271.

Stephanie Cordova, informa.