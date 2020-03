¿Qué se puede esperar en la noche de las elecciones en San Diego?

(NOTICIAS YA).- Contar las papeletas lleva tiempo y las elecciones primarias presidenciales del 3 de marzo son más complicadas que las elecciones pasadas.

Aquí hay algunas razones de por qué:

Un número récord de votantes registrados: el Condado de San Diego tiene más de 1.8 millones de votantes registrados. La oficina del Registrador emitió más boletas por correo que nunca: más de 1.35 millones, y muchos votantes no las entregan hasta el Día de las Elecciones. Hasta el 2 de marzo, solo 354,887 votantes habían devuelto sus boletas por correo. Los votantes que no cumplieron con la fecha límite de inscripción tradicional aún pueden registrarse para votar y emitir una boleta provisional.

Entonces, ¿qué se puede esperar en la noche de las elecciones?

El primer conjunto de resultados llega poco después de las 8 p.m. Esas son boletas que se enviaron por correo, que se presentaron en los puntos de entrega de boletas por correo o se emitieron durante la votación anticipada en la oficina del Registrador o en un lugar de votación por satélite antes del Día de las Elecciones.

La noche de las elecciones, las boletas electorales deben llevarse desde más de 1,548 lugares de votación en todo el condado.

Una vez en la oficina del Registrador, se escanean las boletas. Una vez hecho esto, los resultados se actualizarán periódicamente.

Sin embargo, puede ser medianoche antes de que todas las boletas electorales lleguen al Registro. Los resultados finales de la noche de elecciones no oficiales pueden no llegar hasta después de las 3 a.m.

Pero eso cubre solo las papeletas que se pueden contar de inmediato, probablemente alrededor de la mitad de los votos.