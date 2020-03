Coronavirus es tres veces más mortal que la influenza

(NOTICIAS YA).- La tasa de mortalidad por el coronavirus es más de tres veces mayor que la de la influenza estacional, puntualizó recientemente el líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque este confía en que la propagación del virus respiratorio puede contenerse.

LEE: ¿Quiénes son los más propensos a morir por coronavirus?

De acuerdo con la agencia Reuters, el 3.4% de los infectados de coronavirus (confirmados) a nivel global han fallecido, en comparación con menos del 1% de pacientes con influenza que pierde la vida. Sin embargo, son situaciones diferentes, explicó el martes Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Resumiendo, el COVID-19 (coronavirus) se esparce de forma menos eficiente que la influenza, la transmisión parece no ser impulsada por personas que no están enfermas, causa malestares más severos que la influenza, todavía no hay vacunas o terapias, pero puede ser contenido”, dijo el director general de la OMS.

LEE: Francia prohíbe los besos para frenar el coronavirus

Con el objetivo de ayudar a contener el virus, Ghebreyesus pidió a los países prepararse para la llegada de pacientes con coronavirus a los hospitales, además de asegurarse de que los trabajadores estén protegidos.

Para ello, sin embargo, los fabricantes de equipo de protección como tapabocas y guantes deben aumentar su producción en un 40% para satisfacer la creciente demanda, indicó el funcionario.

VIDEO: El miedo se respira con el rápido crecimiento del coronavirus

Asimismo, imponer restricciones de viaje y revisar a los viajeros debe ser parte de la estrategia pero no la única medida a adoptar, destacó Mike Ryan, médico y director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS.

“Los países que han dependido de las restricciones de viaje como la única intervención de salud pública no han tenido tan buenos resultados porque han sido tomados por sorpresa al tener casos ‘importados’”, expuso Ryan.