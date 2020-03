Esto es lo que debes tener en caso de cuarentena por coronavirus

(NOTICIAS YA).- Aunque el brote de coronavirus todavía no alcanza oficialmente el nivel de pandemia, existe la posibilidad de que eventualmente la ciudadanía sea obligada a permanecer en cuarentena en casa.

Esta medida ya ha sido puesta en práctica en China, donde se originó el virus, mientras que viajeros que estuvieron en la nación asiática han sido puestos bajo cuarentena al regresar a sus países de origen.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que todos aquellos con síntomas relacionados con enfermedades respiratorias permanezcan voluntariamente en casa, aunque al mismo tiempo admiten que es más probable que se trate de influenza y no de coronavirus.

Basándose en recomendaciones de los CDC, la Cruz Roja Americana y otros expertos en la materia, el sitio Business Insider realizó un compendio de los artículos que debes tener en casa si se establece una cuarentena. Aquí te los resumimos.

Comida y agua para 14 días, al menos: debes tener alimentos suficientes para que todas las personas y mascotas que vivan en la casa puedan comer por al menos dos semanas, principalmente alimentos enlatados y no perecederos.

Alimentos como arroz, pasta, frijoles y avenas son esenciales. También son buenos los alimentos enlatados que contienen líquidos, como los tomates, frijoles y atún, pues el agua puede ser utilizada para cocinar en caso de que esta se agote. ¡No olvides tener un abrelatas!

Es necesario tener al menos un galón de agua purificada por día, por persona (y mascota), así que si la cuarentena será de dos semanas, debes tener disponibles 14 galones por persona.

Si no tienes acceso a agua purificada, debes tener a la mano tabletas para purificar agua o filtros personales.

Por último, no ignores los ingredientes como chocolates y café. Aunque pueda considerarse que no son alimentos básicos, pueden ayudar a cuidar la salud mental y mejorar el ánimo.

Entretenimiento: hablando de salud mental, es importante tener con qué entretenerse en caso de ser obligado al aislamiento y la inactividad. Por ello, expertos recomiendan tener a la mano Netflix, libros, juegos de mesa, juegos de cartas, así como actividades para los niños.

Productos de higiene, medicamentos, artículos de uso cotidiano y hasta tu historial médico: una de las mejores formas para protegerse del virus es lavándose las manos de forma correcta y constante, por lo que tener jabón para manos y gel desinfectante es vital. No pueden faltar papel higiénico, pañuelos desechables, toallas femeninas y pañales.

Asimismo es importante tener un kit de primeros auxilios que incluya artículos como ungüento antibiótico, gasas, vendas, termómetro, tijeras, pinzas y una cobija de emergencia. Otros artículos de uso cotidiano como anteojos, lentes de contacto, baterías para aparatos auditivos y jeringas serán de gran ayuda.

Si tomas medicamento con receta, debes tener lo equivalente a 30 días si es posible. En cuanto a medicinas comunes, es importante tener analgésicos, medicamento para tos y resfriados, para el estómago, vitaminas y líquidos con electrolitos como sueros.

Algo que no hace falta, indican las autoridades federales, son tapabocas, pues estos no evitan el contagio, aunque sí pueden ayudar a personas que ya están contagiadas a no propagar el virus, así como aquellos que ya se encuentran en un estado de salud vulnerable.

Por último, en caso de que el brote de coronavirus sea declarado una pandemia, es de gran importancia tener registros físicos y electrónicos de tu historial médico, provistos por doctores, hospitales y farmacias.