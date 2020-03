Ser cristiano y pagar el diezmo te salvarán del coronavirus: pastor

(NOTICIAS YA).- Un pastor de Nueva Zelanda atribuye el origen del coronavirus a fuerzas malignas y asegura que sus seguidores estarán a salvo de esta enfermedad, siempre y cuando paguen el diezmo.

De acuerdo con el Daily Mail, Brian Tamaki es el líder de la iglesia Destiny Church y realizó estas declaraciones en un sermón este domingo en Auckland.

El pastor pentecostal culpa a Satanás por la propagación del virus respiratorio y lo considera una señal de que el mundo “se ha alejado de Dios”. Así como el ébola, la peste negra y el cólera, Tamaki aseguró que este brote ha sido “energizado” por demonios y espíritus malignos para castigar a los no creyentes.

“Satanás controla las atmósferas a menos que seas un creyente nacido de nuevo, que ama a Jesús, que cree en la Biblia, que está lleno del Espíritu Santo y que paga el diezmo”, aseguró en su discurso de 80 minutos.

Tamaki continuó explicando que el virus se esparce gracias al trabajo de demonios que se encuentran en el aire, como resultado de la “violación” y “perversión” de las leyes naturales y espirituales, entre las que mencionó el mercado de animales de Wuhan, China, donde presuntamente se originó el virus.

El pastor dijo a sus seguidores que ellos estarían a salvo del coronavirus simplemente por su fe. “Tú eres el único que puede atravesar estas atmósferas y tener una protección, la protección PS-91”, dijo Tamaki, en referencia al salmo 91:3 de la Nueva Versión Internacional de la Biblia.

“No me importa si no lo creen. Todos los demás son susceptibles”, aseguró, además de exhortar a no temer ni realizar compras de pánico, pues no habría necesidad.

Los comentarios de Tamaki, quien tiempo atrás atacó a la religión musulmana luego del tiroteo de Christchurch, fueron repudiados y tildados de peligrosos por la reverenda Helen Jacobi, vicaria de la iglesia St Matthew-in-the-City de Auckland, entre otras figuras de autoridad neozelandesas.

“La gente debería seguir las recomendaciones de salud pública. Creo que es muy riesgoso e incorrecto que cualquier líder público contravenga eso. Ciertamente en la iglesia anglicana hemos compartido el mensaje de seguir las recomendaciones de salud pública, y nosotros lo seguimos en nuestras propias congregaciones”, indicó Jacobi.

“También es muy ofensivo decir que sus seguidores están a salvo y nadie más, lo cual va totalmente en contra de la creencia cristiana”, finalizó.