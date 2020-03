Coronavirus podría afectar economía de Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Mucho antes de que el coronavirus llegara a Nevada, donde un caso sospechoso está por confirmarse, algunos residentes ya manifestaban su preocupación. Las inquietudes eran principalmente en materia de salud. Sin embargo, esta enfermedad podría afectar a la ciudad de Las Vegas de otra forma.

Ya los mercados bursátiles han sentido el impacto por temor al coronavirus, y la economía comienza a contraerse. Una de las industrias que más ha sido impactada es la turística, vital para Las Vegas.

“Esto no luce bien. He hablado con personas que dicen que es la peor crisis de aerolíneas desde el 2008 y quizás desde el 11 de septiembre. La gente ahora mismo no quiere viajar”, dijo Brian Sumers, editor de temas de Aviación para Skift.

Por ahora se espera que los vuelos entre Las Vegas y Corea del Sur se suspendan a partir del 9 de marzo, pero este comportamiento trae consigo un daño colateral.

“Si nadie viaja en aviones, nadie se queda en hoteles, nadie va a restaurantes, nadie usa taxis u otras compañías de transporte, todo se detiene y ahí es que viene el problema”, indicó Scott Solombrino, de la Global Business Travel Association.

“Si entra un pánico de ese tamaño las personas dejarían de venir a los casinos, nosotros dejaríamos de ir a los restaurantes, a los casinos locales, y eso es un impacto tremendo pues, al no tener ingresos, esos negocios lo primero que van a hacer es dejar de contratar gente o mandar a gente a descansar a sus casas y eso va a afectar la economía de todos nosotros”, explicó por su parte Carlos Gómez, de la Cámara Latina de Comercio de Las Vegas.

Aunque Gómez y otras autoridades llaman a mantener la calma y no entrar en pánico, el impacto del coronavirus comienza a sentirse en la cotidianidad de Las Vegas. Muestra de ello es una serie de eventos que ya han sido cancelados.

Varias convenciones de tecnología de distintas compañías, entre ellas Google, han ido anunciando la suspensión temporal de eventos pautados para marzo y abril, mientras que otros como el popular draft de la NFL siguen en pie, aunque voceros explicaron que monitorean de cerca el posible impacto del coronavirus.

*Nota de Alexander Zapata