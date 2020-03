¿Deberías cancelar tu viaje para evitar el coronavirus?

(NOTICIAS YA).- A medida que el COVID-19 sigue propagándose muchos están tomando medidas para evitar el contagio, pero ¿deberías cancelar tu viaje para evitar este nuevo coronavirus? A continuación te explicamos lo que debes saber para tomar una decisión.

Primero que nada debes preguntarte si estás viajando a un área de riesgo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tienen una lista de lugares con restricciones de viaje, que incluye a China, Irán, Corea del Sur e Italia.

También tienes que considerar si eres de las personas con riesgo de contraer el COVID-19. Aquellos con sistemas autoinmunes debilitados, enfermedades crónicas y los adultos mayores tienen mayor probabilidad de contagio.

Además si no te estás sintiendo bien, no has dormido correctamente, te sientes cansado o estás combatiendo una enfermedad; lo ideal es que no viajes pues aparte de que tus defensas estarían bajas, así puedes evitar el posible riesgo de contagio a otros.

Si necesitas viajar internacionalmente un lugar con menos casos reportados, algunos doctores piensan que el riesgo aún sería relativamente bajo. Aunque muchos están optando por cancelar como prevención en caso de que el virus esté en su destino, pero no haya sido confirmado.

En cuanto a viajes domésticos, aquellos que viajen a la Costa Oeste deberían ser más cuidadosos. Esto especialmente si eres un adulto mayor o tienes una condición crónica en los pulmones.

Si tras analizar eso decides continuar con tu viaje, lo que debes hacer es protegerte de cualquier virus. Asegúrate de lavarte las manos correctamente, evita tocar tu cara, limpia tu asiento y superficies con toallitas desinfectantes desechables y no saludes con contacto físico.

Finalmente es muy importante que recuerdes que si estás enfermo debes quedarte en casa, en parte para que te recuperes más rápido, pero también para evitar que la enfermedad que tengas se propague en tu comunidad.

