Royal Caribbean tomará la temperatura de los pasajeros por coronavirus

(NOTICIAS YA).-Royal Caribbean anunció el jueves que comenzará a tomar las temperaturas de todos los pasajeros que suben a bordo de sus cruceros.

Quiere asegurarse de que nadie posiblemente enfermo por el coronavirus zarpe.

La línea de cruceros usará un termómetro digital sin contacto. Y, de acuerdo con ClickOrlando, si la temperatura de un huésped es superior a 100.4 ° F (38 ° C), el pasajero y su grupo se someterán a un examen de salud secundario como este:

La temperatura será revisada nuevamente.

Se colocará un dispositivo en el dedo del paciente para medir su nivel de oxígeno (oximetría de pulso).

Si tiene una enfermedad pulmonar crónica, como asma; deberá traer una carta de su médico que indique sus niveles normales de saturación de oxígeno. Esto ayudará a garantizar que no se le niegue el embarque.

Luego, un médico lo examinará en busca de síntomas similares a los de la gripe, enfermedades respiratorias, etc., y hará una evaluación final para comprender si está en condiciones de navegar.

Si después del examen secundario, le niegan subir al barco, la compañía dijo en un comunicado que “recibirá un crédito de crucero del 100% por su tarifa pagada, y cualquier compra, impuestos y tasas de Royal Caribbean International previos al crucero se reembolsará a su forma de pago original.”

La nueva medida de seguridad, implementada este viernes, impacta los barcos Harmony of the Seas y Mariner of the Seas de Royal Caribbean, los cuales hacen paradas en Puerto Cañaveral.

Además, la compañía dijo que agregará personal médico adicional en cada barco y desinfectará la terminal de cruceros antes y después de cada viaje, detalló el medio de noticias.

El cambio surge después de que miles permanecen atrapadas a bordo del Grand Princess en la costa del norte de California. Los pasajeros en el barco están siendo examinados para detectar COVID-19 después de que algunos pasajeros informaron síntomas.

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence se reunirá el sábado con representantes de líneas de cruceros en Florida para hablar sobre las formas de evitar que el Coronavirus se propague en el crucero.

