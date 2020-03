Equipo de fútbol de Horizon HS rinde homenaje a su compañero

(NOTICIAS YA).- El equipo de los ‘Scorpions’ de la preparatoria de Horizon honraron la memoria de Javier Rodríguez, a quien trágicamente perdieron durante el ataque en Walmart el pasado 3 de agosto.

A más del 7 meses de haber perdido a un hijo, un amigo y un estudiante, el Distrito Independiente de Clint buscó homenajear la memoria de Javier al establecer que su número dentro del equipo de fútbol de ahora en adelante representará un puesto de liderazgo.

La familia Rodríguez estuvo presente para recibir el apoyo de los compañeros y entrenadores de Javier.

“Es un apoyo muy grande para nosotros que no esperábamos, no esperábamos que mi hijo fuera el que estuviera ahí en el Walmart y que fuera uno de los que no iba a salir, si me entiende, todo el apoyo de toda la comunidad de aquí de el paso a sido muy grande”, expresó Francisco Rodríguez, padre de Javier.