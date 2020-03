CDC piden evitar viajes en avión y cruceros por coronavirus

(NOTICIAS YA).- Las nuevas directivas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) piden a los viajeros a evitar viajes largos en avión y cruceros en todo el mundo, particularmente si se trata de personas de la tercera edad o con problemas previos de salud.

El sitio especializado Politico destaca que los pasajeros a bordo de cruceros enfrentan un riesgo mayor del contagio de enfermedades infecciosas de persona a persona, incluyendo el coronavirus (COVID-19).

El Departamento de Estado se unió a las recomendaciones de no viajar en crucero debido al riesgo que representa el coronavirus. También el domingo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, advirtió que aquellos que se encuentran “vulnerables” no deben tomar viajes largos y sobretodo no subirse a cruceros.

La guía de los CDC contiene una advertencia similar para los ancianos y personas con problemas de salud existentes, a quienes pide evitar cualquier viaje no esencial y travesías largas en avión.

Las declaraciones de los CDC y el Departamento de Estado podrían afectar seriamente a la industria de los cruceros, que depende en gran parte de los turistas estadounidenses, particularmente los de mayor edad.

La tasa de mortalidad del coronavirus no se puede calcular con exactitud debido a la cantidad de casos no confirmados que se sospecha existen, pero las evidencias demuestran que aquellos en mayor riesgo serían los ancianos, especialmente los que ya padecen otros problemas de salud.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) se defendió, diciendo que “señalar específicamente a los cruceros y a la industria de los viajes el turismo” es inmerecido y no razonable. Un portavoz dijo que el grupo “permanece enfocado en desarrollar un plan agresivo y responsable” para realizar pruebas a los pasajeros y evacuar a los enfermos.

La CLIA asegura que dicho plan se ejecutaría esta semana y sería un paso adicional en los protocolos de seguridad que ya se implementan y que, incluso, “han servido de modelo para otros”.

Ante la emergencia, las líneas de crucero han comenzado a ser más flexibles en cuanto a sus políticas de cancelación y reembolsos, además de ofrecer regalos e incentivos para aquellos que sí viajen.

Este lunes atracará en Oakland, California, un crucero Grand Princess con 21 casos confirmados de coronavirus a bordo. Luego de esperar en la costa desde el miércoles, los pasajeros serán enviados a instalaciones militares para ser evaluados y sometidos a una cuarentena de 14 días, revela un documento del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

También podrá atracar un crucero de Regal Princess a bordo del cual dos miembros de la tripulación esperaban resultados de una prueba de coronavirus.

Cabe destacar que Associated Press reportó este fin de semana que la Casa Blanca impidió a los CDC aconsejar a las personas de la tercera edad no viajar en vuelos comerciales, lo que fue negado por un miembro del personal del vicepresidente Mike Pence.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que continúa recomendando no restringir los viajes ni el comercio a los países con brotes de COVID-19, pues estas prohibiciones son ineficientes, interrumpen la llegada de ayuda y pueden tener efectos negativos en lo económico y social.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo calcula que las pérdidas para esta industria serán de entre 63 mil millones y 113 mil millones de dólares en 2020.