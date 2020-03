Mejores amigas se enteran que son hermanas, 17 años después

(NOTICIAS YA).- De niñas compartían todo, eran inseparables, estarían juntas toda la vida porque eran mejores amigas. Tuvieron los mismos huecos en sus dientes delanteros, pómulos altos y la misma complexión. Usaban incluso la misma talla de zapatos. De adultas, la vida les lanzó una mejor jugada, resulta que Ashley Thomas y Latoya Wimberly son hermanas.

Latoya, de 29 años, confiesa que siempre tuvieron los mismos intereses, desde música hasta moda. Desde que se conocieron en un cumpleaños en el 2004, las unía un lazo inquebrantable. Durante muchos años, incluso se referían a sí mismas como hermanas.

Unos 17 años después, en febrero, se enteraron que precisamente eso son: hermanas biológicas.

Pero… ¿cómo sucedió todo?

Resulta que la madre de Ashley y el padre de Latoya, Kenneth, tuvieron un breve romance cuando jóvenes, pero ambos siguieron su camino.

Ashley se crió con su madre y su padrastro. Aunque no fue hasta sus 15 años que se enteró que el hombre que fungió como su figura paterna, en realidad, no era su padre biológico. Su madre, que murió hace 11 años, nunca le quiso decir quién era su progenitor.

Las jóvenes comenzaron sus sospechas luego de que Ashley publicara las fotos de la fiesta de compromiso de Latoya, y una de las mejores amigas de su madre reconociera a Kennedy.

En los 17 años, ninguna de las familias interactuó, por lo que nunca coincidieron. Luego de mostrarle una foto de la madre de Ashley a Kennedy, el hombre la reconoció y les contó sobre su breve relación. En ese momento, Kenny se enteró que Ashley no sabía quién era su padre.

Ante las dudas, los tres decidieron dividir los costos de la prueba de ADN.

El viernes 21 de febrero llegaron los resultados: Kenneth era el padre biológico de Ashley.

“Estaba en el trabajo cuando recibí la llamada”, dijo Ashley. “Cuando Kenny me dijo que era mi padre, sentí escalofríos por todo mi cuerpo. No podía pensar ni procesarlo. En realidad, no podía ni hablar con ellos”.