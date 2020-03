México desolado por ausencia de mujeres este 9 de marzo

(NOTICIAS YA).- Luego de que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estuviera marcado por cientos de manifestaciones alrededor del mundo, este lunes 9 de marzo las mujeres han “desaparecido” en México y el panorama es desolador.

Oficinas vacías, salones con algunos alumnos, menos tráfico y caos para comprar boletos en las estaciones del metro en la Ciudad de México, es parte de lo que inició marcando el paro nacional de mujeres en México.

La convocatoria del 9 de marzo fue realizada por varios colectivos en México para que las mujeres desaparecieran este día; no ir a trabajar, no ir a la escuela, no hacer compras y estar ausente en redes sociales.

Me acaba de entrar un sentimiento bien cañón, hasta quiero llorar. La Ciudad y mi oficina están vacías. Se siente su ausencia y bien cañón. Cuídense mucho discúlpenme por la sociedad mierda machista que les hace tanto daño. #El9NadieSeMueve — Enrique Gtz (@Niqotina) March 9, 2020

Se trata de simular una desaparición, que para cientos de mujeres es una realidad en México.

Así amanecieron los pasillos de mi querida facultad, desaparecidas por hoy y ojalá solo por hoy. #El9NadieSeMueve pic.twitter.com/YDVNxOG7tG — Pedro Rivera (@pjriverag) March 9, 2020

También tiene como objetivo protestar por los feminicidios, abusos, acoso sexual y violaciones que sufren las mexicanas diariamente. El hartazgo que llevó a la convocatoria son una ola de recientes feminicidios, como el de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima.

Uno de los lugares en que más se ha notado la ausencia de las mujeres mexicanas es en el metro de la Ciudad de México. Las áreas exclusivas para mujeres y niños lucen vacías, y se armó un caos en la compra de boletos.

Con una notable ausencia de mujeres, así se ve la estación Bellas Artes de la Línea 8 del @MetroCDMX #El9NadieSeMueve (📹 Francisco Montaño) pic.twitter.com/Ka8Sk1EQVY — El Universal (@El_Universal_Mx) March 9, 2020

#El9NadieSeMueve A diferencia de un día normal, el Vagón Rosa del Metro lució prácticamente solo en la hora pico matutina. pic.twitter.com/pRY5s75AvI — elnortelocal (@elnortelocal) March 9, 2020

Las taquillas del metro suelen ser atendidas por mujeres, quienes se unieron a “el nueve ninguna se mueve”. Muchas ventanillas estaban cerradas, muy pocas fueron atendidas por hombres, y las filas abarrotaron las máquinas para comprar boletos.

En redes sociales se ha utilizado el hashtag #El9NadieSeMueve para hacer evidente lo que se vive en el paro nacional.

Muchos hombres han mostrado lo que viven este día, unidades de transporte público vacíos, salones de clases vacíos y algunos mensajes de comprensión y solidaridad por parte de dueños de comercios locales que decidieron apoyar a sus empleadas.

Fui por un pastel de cumpleaños y me topé con este gran mensaje. El señor que me atendió al final me regaló unas gomitas con otro gran mensaje. #El9NadieSeMueve 💜 pic.twitter.com/yFRfYQT8wG — Jesús de Veracruz (@JesusD_Veracruz) March 9, 2020

Muchas escuelas primarias decidieron suspender clases solo en los grupos dirigidos por mujeres. Maestros universitarios han exhibido como se ven las aulas sin sus alumnas y han dejado de lado el tema de la clase para hablar con sus alumnos sobre el paro nacional y las exigencias de las mujeres.

Mensajes de maestras que dejamos hoy para que sepan porqué no iremos el 9 #El9NadieSeMueve #ParoNacionalDeMujeres pic.twitter.com/q9InFOIVg3 — Nash (@NathalieNash) March 6, 2020

Así luce mi grupo de la ESCA Sto Tomás en el @IPN_MX , pues la mayoría son mujeres y no asistieron. No desarrollaremos el tema de hoy y el tiempo será para reflexionar sobre la importancia del #El9NadieSeMueve y qué hacer para atender sus demandas. pic.twitter.com/l4NdAbHCCc — Juan Manuel Cantú V (@JuanManuelCantu) March 9, 2020

El paro nacional también se hizo presente en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que faltaron las reporteras que cotidianamente cubren los mensajes presidenciales.

La ausencia de las mujeres que se unieron al paro nacional también es evidente en redes sociales.

Sin embargo, hay mujeres que se mantienen activas hoy para destacar que no son las formas de manifestarse y hay muchas otras que salieron a trabajar bajo protesta, porque son jefas de familia.

🎙Resumen de La Mañanera de @lopezobrador_: 1. Dejó el tema de las Mujeres al final 2. No ve urgente tener Fiscalía Especializada 3. Piensa q reclamos de las mujeres son puro “oportunismo” Así de pequeñito es este disque Presidente.#El9NadieSeMuevepic.twitter.com/LcCnvmifb5 — Alan Adame (@AlanAdameMX) March 9, 2020

Hoy 9 de Marzo #UnDiaSinEllas

Les comparto como se ve la universidad a la que asisto.

¡Realmente el cambio es muy notorio!#El9NadieSeMueve #UnDiaSinMujeres pic.twitter.com/Us4UpFTEQP — 𝒥𝒶𝓋𝒾ℯ𝓇 (@Javier_Megar) March 9, 2020

Facultad de Ingeniería UNAM, jamás hay estacionamiento y hoy está vacío #El9NadieSeMueve pic.twitter.com/BhPpM0rvXU — Marco Arista (@Marco_Arista) March 9, 2020