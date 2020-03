Resuelve tus dudas sobre el coronavirus

(NOTICIAS YA).- El coronavirus, o COVID-19, ha matado a más de 3 mil 800 personas en todo el mundo hasta el momento, además de infectar a más de 108 mil. Sin embargo, existen muchas dudas acerca de esta enfermedad respiratoria.

Los lectores de CNN envían cada semana sus inquietudes acerca del nuevo virus y estas son algunas de las que resolvieron esta semana.

¿Cómo entra el coronavirus al cuerpo?

“Es posible que una persona contraiga COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocando su propia boca, nariz u ojos, pero no se cree que sea la forma principal en la que el virus se esparce”, indicaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Lo más común es contraer el coronavirus a través de las gotas que emiten las personas infectadas al toser o estornudar, las cuales pueden caer dentro de la boca o nariz de personas cercanas o incluso llegar a los pulmones.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda permanecer a por lo menos un metro (3 pies) de distancia de cualquier persona infectada.

¿Por qué es importante realizar pruebas a personas que no muestran síntomas?

Algunas personas infectadas con coronavirus tienen síntomas leves o no los tienen, mientras que en otros casos, estos aparecen hasta 14 días después de infectarse. Durante dicho periodo de incubación, es posible contraer coronavirus por parte de alguien asintomático.

Asimismo, es posible también que tengas coronavirus sin que te sientas enfermo y al mismo tiempo estés contagiando a otros.

Cualquier persona que haya tenido contacto cercano con alguien que tiene coronavirus o que haya viajado a alguna parte del mundo donde existe el virus debe realizarse las pruebas correspondientes, destacaron los CDC.

¿Cómo se transmite el coronavirus cuando el paciente no presenta síntomas?

“Al hablar, en ocasiones escupes un poco. Te frotas la nariz, te tocas la boca, te frotas los ojos, y luego tocas otras superficies y esparces el virus si estás infectado y diseminando sin síntomas”, explicó la doctora Anne Rimoin, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de UCLA.

Otros médicos llaman a no utilizar tapabocas, pues no ayudan a proteger del virus, solo a evitar que aquellos que ya están infectados contagien a otros. Lo que recomiendan es lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, además de no tocarse el rostro.

¿Cuáles antibióticos son efectivos contra el coronavirus?

Ningún antibiótico es efectivo contra el coronavirus porque se trata de una infección viral, no bacteriana. Sin embargo, aquellos hospitalizados por coronavirus podrían recibir antibióticos pues es posible que al mismo tiempo estén siendo afectados por alguna infección bacteriana.

No hay cura conocida para el coronavirus. Los investigadores creen que el antiviral remdesivir podría funcionar pero las pruebas están en proceso. También se trabaja en el desarrollo de una vacuna, pero faltarían meses para que comiencen las pruebas y más de un año para que pueda llegar al mercado.

Por ahora, los pacientes con coronavirus solo reciben fluidos, medicamentos para reducir la fiebre y, en algunos casos, oxígeno, explicó la Escuela de Medicina de Harvard.

¿Puedo sobrevivir al coronavirus?

Sí, la mayoría de gente sobrevive. La semana pasada, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas calculó la tasa de mortalidad del coronavirus en alrededor del 2%. Sin embargo, esta podría ser mucho menor pues se cree que existe gran cantidad de sobrevivientes que nunca se realizaron la prueba o cuyos casos no fueron reportados.

*Con información de CNN