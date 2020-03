Abren laboratorio móvil para hacer pruebas gratis del coronavirus

(NOTICIAS YA).- Abrió sus puertas en Denver un laboratorio móvil para realizar pruebas de coronavirus ante lo que la OMS considera ya una pandemia.

Como lo prometió este martes el gobernador Jared Polis durante el decreto de estado de emergencia, las instalaciones ubicadas en 8100 E. Lowry Blvd están listas para apoyar los esfuerzos oficiales contra el peligroso virus respiratorio.

“Anticipamos que más se van a reportar más casos en los próximos días, especialmente porque vamos a aumentar nuestra capacidad para realizar las pruebas a todos los pacientes posiblemente contagiados. Vamos a trabajar juntos para hacerle frente a esta emergencia, pero las acciones que tomemos en los próximos días serán determinantes para el manejo del coronavirus en Colorado”, dijo el gobernador.

En el lugar, personal médico realizó pruebas del COVID-19 desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, horario permanente bajo el que funcionará de lunes a viernes.

Alrededor de las 11 a.m. había varias decenas de autos en línea en las instalaciones, los cuales tardaron unos 20 minutos desde el final de la línea hasta que terminó la prueba.

Para realizarse el examen, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una orden de su médico que confirme que presenta los síntomas del coronavirus y que debe hacerse la prueba.

Disponer de una identificación con foto que coincida con el nombre en la orden del médico.

Si hay varias personas en el vehículo, cada persona debe tener la orden de su propio médico para hacerse la prueba.

Si usted no tiene un estatus migratorio sólido puede llevar cualquier identificación que tenga su fotografía y nombre. Si no cuenta con la orden de un médico, será dirigido a un epidemiólogo, que estará en el sitio, para que lo evalúen. Si la persona no cumple con los criterios, no será evaluada.

El estado tiene actualmente alrededor de 900 kits de prueba. Sin embargo, el gobernador Polis ha pedido al gobierno federal la asignación de mil 500 pruebas adicionales a Colorado esta semana.

*Nota de Carlos Moreno