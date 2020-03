Buddy Dyer señala importancia de limpieza en Anway Center

(NOTICIAS YA).-El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, indicó la importancia de realizar limpiezas más profundas dentro de las instalaciones donde se van a hacer eventos.

El lugar más importante que Dyer señaló es el Anway Center, donde aún continúan llevándose a cabo concentraciones de personas.

“La gente no debe tener miedo de asistir al Anway Center a ver los espectáculos ya que hemos colocado más puntos con desinfectante de manos”, dijo Dyer

También recomendó que todas las personas sean responsables. Dyer confirmó que en la casa del Orlando Magic han colocado más productos de limpieza para todo el personal.

La ciudad de Orlando no ha registrado ningún caso positivo de coronavirus. Es pore so que no se han tomado medidas más drásticas como la suspensión de los conciertos en el Anway Center.

“Tenemos que tomar medidas prudentes, continúen haciendo lo que recomiendan en la temporada de gripe”, agregó

Dyer le record a la comunidad de la Florida central a visitar sólo páginas oficiales para buscar información relacionada con el COVID-19 o coronavirus.

