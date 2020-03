Cuatro niños fueron quemados por desinfectante vendido en 7-Eleven

(NOTICIAS YA).- Cuatro niños resultaron con quemaduras luego de utilizar un aerosol desinfectante vendido en una sucursal de 7-Eleven en Nueva Jersey, refirieron las autoridades locales.

De acuerdo con el New York Post, tres niños de 10 años y uno de 11 sufrieron quemaduras gracias a una reacción química tras usar el producto casero el lunes, indicó Mark Musella, fiscal del Condado de Bergen.

LEE: Estos desinfectantes podrían protegerte del coronavirus

La policía acudió a la tienda ubicada en River Vale luego de que las fotos de los productos apócrifos fueran publicadas en redes sociales, junto a las imágenes de un niño con quemaduras en un brazo y una pierna.

Una de las víctimas de 10 años fue hospitalizada y posteriormente dada de alta; se espera que se recupere de forma satisfactoria. Los otros tres afectados sufrieron lesiones menos severas, informó WABC.

LEE: Resuelve tus dudas sobre el coronavirus

La dueña de la sucursal, Manisha Bharade, fue citada a comparecer ante las autoridades luego de mezclar con agua un desinfectante no destinado para la reventa y verter la mezcla en botellas para vender en la tienda.

“Si tratas de aprovecharte de nuestros residentes durante una emergencia de salud pública, te haremos pagar las consecuencias. Los minoristas que traten de ganar dinero fácil explotando a otros enfrentarán consecuencias civiles y penales”, dijo al respecto Gurbir Grewal, fiscal general de Nueva Jersey.

LEE: La OMS declaró que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia

En total fueron vendidas 14 botellas de la mezcla, de las cuales cinco ya fueron entregadas a la policía. Se les realizarán pruebas para determinar la composición exacta del líquido.

Los investigadores no creen que el desinfectante con un costo de 2.50 dólares esté a la venta en otras sucursales de 7-Eleven ni consideran que la empresaria de 47 años haya tenido la intención de dañar a alguien.

“No estaba tratando de ganar mucho dinero y obviamente no trató de dañar a nadie. Pero no es química”, dijo a Daily Voice una fuente cercana al asunto.

La compañía 7-Eleven indicó en un comunicado al New York Post que está cooperando con la policía en la investigación en curso.

VIDEO RELACIONADO: