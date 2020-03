Colorado: Lo que necesita saber sobre el Nuevo Coronavirus (COVID-19)

(NOTICIAS YA).-He aquí una lista de lo que necesita saber sobre el Nuevo Coronavirus (COVID-19) proporcionada por Denver Health.

10 de marzo de 2020

Denver Health está aquí para ayudarlo a mantenerse informado con datos confiables y apoyo para usted y la comunidad de Denver. Para preguntas generales: 1-877-462-2911 o 303-389-1687

Si usted está enfermo: Línea de Enfermería de Denver Health, 303-739-1211

Como recordatorio, por favor, visite la sala de emergencias solo en situaciones de peligro de muerte.

¿Cuáles son los síntomas?

La mayoría de los pacientes con COVID-19 tienen síntomas leves similares a los del resfriado o la gripe comunes. Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición e incluyen:

• Fiebre

• Tos

• Dificultad para respirar

Si está enfermo:

• Llame con anticipación antes de ir a ver a un médico o visitar una sala de emergencias.

• Dígales sus síntomas y que cree que estuvo expuesto a alguien con COVID-19 o tuvo un viaje

reciente.

• Cálmese. La mayoría de las personas que contraen COVID-19 experimentan síntomas leves y no

necesitan atención médica.

• La mayoría de las personas se recuperan descansando, bebiendo muchos líquidos y tomando

medicamentos que reducen dolor y la fiebre.

Máscaras faciales: Recomendaciones de los CDC

• Si no está enfermo, no use una máscara facial.

• Las máscaras faciales solo deben ser utilizadas por personas que muestren síntomas de COVID-

19, para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad.

Lo que puede hacer para prevenir el COVID-19

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay

agua y jabón disponibles, use desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel y luego tire el

pañuelo a la basura. Si no tiene pañuelo, tápese con la parte interna del codo.

• Quédese en casa si está enfermo y mantenga a sus hijos en casa si están enfermos.

• Limpie las superficies de su hogar y los artículos personales, como los teléfonos celulares,

utilizando productos domésticos comunes.

Desinfección

• Se puede contagiar del COVID-19 si toca una superficie u objeto que tenga el virus y luego se

toca la boca, la nariz o posiblemente los ojos.

• Limpie todos los días todas las superficies que se tocan mucho, como los pomos de las puertas, con un

desinfectante doméstico que tenga una etiqueta que diga “EPA Approved”.

Distancia social: 6 pies de alguien con síntomas

• Para enfermarse, hay que estar expuesto al virus. Los CDC definen la exposición como el estar

dentro de 2 metros de alguien que tiene COVID-19 durante un período prolongado de tiempo.

Si se siente enfermo, llame a la Línea de Enfermería de Denver Health al 303-739-1211.

• La exposición puede ocurrir a través de gotitas de la respiración, cuando una persona infectada tose

o estornuda, de manera similar a como se propagan la gripe y otras enfermedades respiratorias.

¿Debo cancelar mi cita programada?

• En la mayoría de los casos, usted debe conservar su cita.

• Si tiene síntomas como tos, fiebre o dificultad para respirar, por favor llame con anticipación antes

de venir a Denver Health.

• A los pacientes con síntomas se les puede pedir que se mantengan a 6 pies de los demás o que

salgan de los espacios públicos.

Poblaciones de alto riesgo

Las poblaciones de mayor riesgo deben mantenerse alejadas de grandes grupos de personas y evitar el

contacto cercano con otras personas. Las personas consideradas con mayor riesgo incluyen:

• Las personas mayores de 60 años.

• Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos o problemas de salud subyacentes, como

afecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y diabetes.

• Las personas embarazadas.

• Las personas que han estado en zonas donde hay una transmisión comunitaria generalizada.

• Las personas que hayan tenido contacto directo con alguien que tenga COVID-19.

Recuerde

• Es normal asustarse y sentir ansiedad cuando se oye hablar del brote de una enfermedad, incluso

cuando el riesgo de enfermarse sea bajo. Tenga cuidado de no enojarse con las personas que se

han enfermado. Pregúntese:

• “¿Pensaría o haría yo lo mismo si se tratara de una enfermedad diferente, como la gripe?”

• “¿Lo que estoy haciendo ayuda a que la gente esté más segura o crea más miedo?”

• El riesgo de COVID-19 no está relacionado en nada con ninguna raza, etnia ni nacionalidad. Culpar

a los demás no ayudará a combatir la enfermedad. Lo que ayudará es buscar y compartir

información.

Manténgase informado

• Para respuestas en muchos idiomas, incluyendo inglés, español o mandarín, llame al 303-389-1687

o al 1-877-462-2911.

• Salud Pública de Denver: denverpublichealth.org/Coronavirus

• Salud Pública de Colorado: colorado.gov/cdphe/2019-novel-coronavirus

• Centros para el Control de Enfermedades: cdc.gov/coronavirus/index.html o CDC COVID-19 FAQ

• Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver: denvergov.org/content/denvergov/en/environmental-health/news/coronavirus-info.html